2019-03-25T08:08:07+03:00
Происшествия

В Казани "девятка" сбила пешехода-нарушителя

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу
Лика ИСАЕВА
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 24 марта, в 12.28 на улице Можайской на регулируемом переходе сбил мужчину. Пешеход, личность которого сейчас устанавливается, доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Все произошло во время попытки мужчины перейти дорогу по "зебре", но на запрещающий "красный" сигнал светофора. ВАЗ-2109 сбил его, когда пешеход уже почти перебежал дорогу. Его пропустили почти все автомобили, но 23-летний водитель "девятки" не заметил мужчину, и не приостановился на дороге, чтобы пропустить человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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