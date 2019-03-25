2019-03-25T08:30:57+03:00
Общество

Ремонт казанских дорог в 2019 году обсудили в мэрии

Реконструкция коснется тех участков, что отмечены в "Карте убитых дорог"
Лика ИСАЕВА
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Проект "Безопасные и качественные дороги" - приоритетен в России, и на его осуществение в столице Татарстана в 2019 году выделено 2 миллиарда рублей. Половина этих средств - из республиканского бюджета.

На эти средства отремонтируют дорожное покрытие на общей площади 674 квадратных метров. В список участков, где необходимо проводить тщательный ремонт и обновление попали те, которые получили наибольшое количество отрицательных отзывов в системе "Народный контроль" и вошли в интерактивный проект "Карта убитых дорог": улица Габишева, Юлиуса Фучика, Рихарда Зорге, Академика Королева, Халитова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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