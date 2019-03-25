2019-03-25T08:19:14+03:00
Общество

Стало известно, сколько выделено на благоустройство казанских дворов в 2019 году

Об этом рассказали в мэрии
Лика ИСАЕВА
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Замруководителя исполкома - председатель комитета по ЖКХ Игорь Куляжев во время еженедельного "Делового понедельника" рассказал, что за 2019 год отремонтируют 32 улицы и 19 тротуаров, обновят дорожную разметку на 265 тысяч квадратных метров и благоустроят 290 дворов. Для этих целей из бюджетов разного уровня выделено 3,25 миллиардов рублей.

На благоустройство 296 дворов в столице Татарстана будут выделены денежные средства в сумме 1 миллиарда рублей. На эти деньги заменят старый асфальт, дополнительно оборудовать 5 тысяч парковочных мест. Общая стоимость ремонта превысит 300 тысяч квадратных метров. Этот эффект, который по мёнению мэрии можно оценить как положительный, смогут оценить 150 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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