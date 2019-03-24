169 образовательных учреждений Чувашии имеют повреждения несущих конструкций

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-24T17:52:40+03:00

Их могут закрыть с 1 сентября текущего года

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Стало известно, что в Чувашии в ходе проверки выявлено 169 зданий, имеющих повреждения несущих конструкций. Все они – образовательные учреждения, которые могут закрыть с 1 сентября текущего года. Об этом в субботу, 23 марта, сообщил глава республики Михаил Игнатьев во время совещания с главами районов и городов, где обсуждалась проблема безопасного состояния школ региона.

Основными причинами повреждений стали применение некачественных материалов в процессе строительства, ненадлежащим образом осуществлявшаяся эксплуатация, отсутствие своевременного ремонта, нарушение требований технических регламентов обслуживания зданий.

Известно, что соответствующая проверка началась после частичного обрушения здания Большечакинской школы Урмарского района, которое произошло 10 марта. На данный момент проверено порядка 70% образовательных учреждений.

Михаил Игнатьев отметил необходимость актуализации программы капитального ремонта общеобразовательных зданий, имеющих износ более 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU