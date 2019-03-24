Среднемесячные зарплаты в Чувашии снизились почти на четверть
По итогам января они составили чуть больше 26,3 тысячи рублей
Однако реальная заработная плата увеличилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Среднемесячная зарплата в Чувашии снизилась на 22,9% и в январе 2019 года составила 26,3 тысячи рублей. Такие данные приводит Чувашстат.
Отметим, что в декабре 2018 года среднемесячные зарплаты в республике превышали 34 тысячи рублей.
Однако реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) увеличилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU