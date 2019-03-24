2019-03-24T15:30:28+03:00
Общество

В Чебоксарах начал работу новый троллейбусный маршрут

На нем задействованы современные машины, которые часть пути проходят под контактной сетью, а часть – на автономном ходу
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба органов власти ЧувашииФото: пресс-служба органов власти Чувашии
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В субботу, 23 марта, у жителей Чебоксар появилась возможность ездить на новом троллейбусном маршруте №10. Направление его движения следующее: «Железнодорожный вокзал» – «Улица Николаева» - «Колхозный рынок», далее на автономном ходу «ул. Ю. Фучика» – «Б. Хмельницкого» – «9-я школа» – «Кошкино» – «проспект Айги» - «ул. Фучика» и в обратном направлении.

В первую неделю работы маршрута будет задействовано три троллейбуса, интервал движения между ними составит 18 минут.

Известно, что на маршруте задействованы современные троллейбусы, которые часть пути проходят под контактной сетью, а часть – на автономном ходу.

- Пассажирский салон троллейбуса на автономном ходу рассчитан на 100 пассажиров, из них 29 – для сидящих пассажиров. Жителям города обеспечены комфортные поездки круглый год – в салоне четыре печки, кондиционер, тонированные стеклопакеты, низкий уровень пола в салоне, нет ступенек, есть пандус. Штанги могут опускаться как автоматически (процесс занимает не более 20 секунд), так и в ручном режиме, - сообщает пресс-служба органов власти Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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