В Йошкар-Оле начались работы по уборке песка с городских улиц
В течение зимнего периода на столичные магистрали было высыпано более 2 тонн пескосоляной смеси
Весной 2019 года специалисты отрасли ЖКХ к уборке пескосмета с улиц приступили раньше, не дожидаясь пока снег на улицах полностью растаетФото: Ирина ПОЛЯКОВА
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Стало известно, что в Йошкар-Оле начались работы по уборки песка с городских улиц. Об этом на своей странице в соцстранице написал первый заместитель мэра Йошкар-Олы Лев Покровский.
Чиновник отметил, что в течение зимнего периода на городские магистрали было высыпано более 12 тысяч тонн пескосоляной смеси. Это около тысячи самосвалов песка.
Весной 2019 года специалисты отрасли жилищно-коммунального хозяйства к уборке пескосмета с улиц приступили раньше, не дожидаясь пока снег на улицах полностью растает.
ИСТОЧНИК KP.RU