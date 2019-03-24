В Йошкар-Оле начались работы по уборке песка с городских улиц

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-24T15:00:22+03:00

Весной 2019 года специалисты отрасли ЖКХ к уборке пескосмета с улиц приступили раньше, не дожидаясь пока снег на улицах полностью растает Фото: Ирина ПОЛЯКОВА

В течение зимнего периода на столичные магистрали было высыпано более 2 тонн пескосоляной смеси

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Стало известно, что в Йошкар-Оле начались работы по уборки песка с городских улиц. Об этом на своей странице в соцстранице написал первый заместитель мэра Йошкар-Олы Лев Покровский.

Чиновник отметил, что в течение зимнего периода на городские магистрали было высыпано более 12 тысяч тонн пескосоляной смеси. Это около тысячи самосвалов песка.

Весной 2019 года специалисты отрасли жилищно-коммунального хозяйства к уборке пескосмета с улиц приступили раньше, не дожидаясь пока снег на улицах полностью растает.

ИСТОЧНИК KP.RU