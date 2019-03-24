2019-03-24T13:55:53+03:00
Происшествия

В Татарстане вынесли приговор женщине, которая топором убила своего мужа, а после расчленила его тело

32-летняя Ольга Стерлядева проведет в колонии общего режима 9 лет и 6 месяцев
Алина ГАБДУЛИНА
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Стерлядева написала явку с повинной и дала признательные показанияСтерлядева написала явку с повинной и дала признательные показанияФото: Андрей КОПАЛОВ
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Агрызский районный суд вынес приговор в отношении 32-летней Ольги Стерлядевой. Женщина проведет в колонии общего режима 9 леит и 6 месяцев за жесткое убийство мужа.

Инцидент произошел произошло в ночь с 6 на 7 июня прошлого года в татарстанском селе Старое Сляково. Ольга Стерлядева взяла топор и два раза ударила им по шее своего спящего 32-летнего мужа. После она сбросила труп благоверного в подпол дома и расчленила его тело.

Обвиняемая пыталась скрыть убийство и рассказывала всем, что ее муж отправился на заработки на Север. Дабы не вызвать подозрений Стерлядева вела от его имени переписку в социальных сетях.

Спустя пару дней в полицию обратились родители мужчины. Сотрудники правоохранительных органов нашли останки их сына в огороде дома, где он проживал с женой. После Стерлядева написала явку с повинной и дала признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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