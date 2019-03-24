В Набережных Челнах мужчина попытался украсть из магазина детские игрушки

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-24T12:14:45+03:00

Это заметили сотрудники супермаркета, которые оперативно заблокировали выход и вызвали охрану

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В четверг, 21 марта, в Набережных Челнах произошла попытка необычного ограбления. В супермаркете, который расположен в центральном районе города, был задержан мужчина, собиравшийся украсть детские игрушки.

Сигнал о помощи был получен системой безопасности «Дельта» в 17.33. Когда на место вызова приехал охранник, он увидел мужчину, окруженного сотрудниками магазина. Как оказалось, они заметили вора, оперативно заблокировали дверь и удерживали мужчину до приезда охраны.

- Охранник компании, быстро стабилизировал ситуацию и задержал воришку, после чего вызвал на место сотрудников полиции, которые в скором времени забрали нарушителя в отделение, - сообщает пресс-служба системы безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU