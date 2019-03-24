В Набережных Челнах появится памятник бывшему руководителю Татарстана Фикряту Табееву

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-24T11:29:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что администрация Набережных Челнов собирается установить в городе памятник Фикряту Табееву. Он разместится на набережной, названной в честь бывшего руководителя Татарстана.

По информации «Челнинских известий», разработать эскиз работы предложили известному в татарстанском автограде скульптору Факилю Гайфутдинову. Соответсавудющее предложение поступило из уст руководителя исполкома города Рината Абдуллина.

Отметим, что в годы строительства Набережных Челнов Фикрят Табеев, будучи первым секретарем Татарского обкома КПСС, посодействовал тому, что город и завод «Камаз» появились на берегу Камы.

ИСТОЧНИК KP.RU