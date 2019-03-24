В Набережных Челнах появится памятник бывшему руководителю Татарстана Фикряту Табееву
Разработать эскиз работы предложили известному в городе скульптору Факилю Гайфутдинову
Фото: ru.wikipedia.org
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Стало известно, что администрация Набережных Челнов собирается установить в городе памятник Фикряту Табееву. Он разместится на набережной, названной в честь бывшего руководителя Татарстана.
По информации «Челнинских известий», разработать эскиз работы предложили известному в татарстанском автограде скульптору Факилю Гайфутдинову. Соответсавудющее предложение поступило из уст руководителя исполкома города Рината Абдуллина.
Отметим, что в годы строительства Набережных Челнов Фикрят Табеев, будучи первым секретарем Татарского обкома КПСС, посодействовал тому, что город и завод «Камаз» появились на берегу Камы.
ИСТОЧНИК KP.RU