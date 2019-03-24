Жителям Набережных Челнов предлагают выбрать территорию, которую благоустроят в 2020 году
У жителей Набережных Челнов вновь появилась возможность принять участие в выборе территории, которую в дальнейшем будет благоустраивать мэрия города. Онлайн-голосования проходит на официальном сайте администрации татарстанского автограда и портале госулуг.
В частности, горожане должны выбрать между парком культуры и отдыха в поселке ГЭС, пешеходной зоной Автозаводского проспекта, парком Прибрежный, бульваром Энтузиастов, пешеходной зоной и хвойным массивом вдоль проспекта Хасана Туфана, бульваром Юных Ленинцев, набережной имени Фикрята Табеева, сквером имени Гилязева, Боровецким бульваром и родником, парком Гренада.
Результаты рейтинга будут учитываться при выборе территорий для благоустройства общественных пространств Набережных Челнов в 2020 году. Итоги онлайн-голосования будут подведены 15 апреля
ИСТОЧНИК KP.RU