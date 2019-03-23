В Йошкар-Оле появился музей марийских сказок

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-23T16:14:20+03:00

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В столице Марий Эл в историческом здании - в доме купца Наумова, открылся музей марийских сказок. Маленьких посетителей встречает экскурсовод - сказочник в национальном костюме, и начинает рассказывать про народные сказки и легенды. Посетители могут не только ознакомиться с мифами и легендами, но и узнать много нового о жизни, быте, традициях народа мари. Погружение в сказки у посетителей настоящие - дети могут примерить рыцарские доспехи, даже пофехтовать на мечах, девочки попробуют приготовить национальные блюда при помощи старинных кухонных приспособлений.

Вот такие персонаци народного эпоса встречают посетителей музеяФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

В качестве приза все желающие смогут помериться силами с трехголовым змеем из сказки «Ненчык патыр» («Богатырь из теста).

ИСТОЧНИК KP.RU