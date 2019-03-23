В Йошкар-Оле появился музей марийских сказок
В столице Марий Эл в историческом здании - в доме купца Наумова, открылся музей марийских сказок. Маленьких посетителей встречает экскурсовод - сказочник в национальном костюме, и начинает рассказывать про народные сказки и легенды. Посетители могут не только ознакомиться с мифами и легендами, но и узнать много нового о жизни, быте, традициях народа мари. Погружение в сказки у посетителей настоящие - дети могут примерить рыцарские доспехи, даже пофехтовать на мечах, девочки попробуют приготовить национальные блюда при помощи старинных кухонных приспособлений.
Вот такие персонаци народного эпоса встречают посетителей музеяФото: Из материалов пресс-службы
Фото: Из материалов пресс-службы
В качестве приза все желающие смогут помериться силами с трехголовым змеем из сказки «Ненчык патыр» («Богатырь из теста).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Марий Эл»