В Марий Эл "четырнадцатая" вылетела на встречку и врезалась в иномарку, пострадали два человека
Авария произошла в Волжском районе республики
С места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Авария с участием "четырнадцатой" и "Дэу Нексии" произошла 22 марта в 6.00 на автодороге возле Волжска в Волжском районе республики. По предварительным данным, 44-летний водитель отечественного автомобиля во время обгона выехал на встречку и протаранил "Дэу Нексию".
- В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и доставлены в ближайшую больницу, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.
Всего же за пятницу, 22 марта, в республике произошло два ДТП, где пострадали люди.
ИСТОЧНИК KP.RU
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