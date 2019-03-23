В Марий Эл "четырнадцатая" вылетела на встречку и врезалась в иномарку, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-23T13:18:46+03:00

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Авария с участием "четырнадцатой" и "Дэу Нексии" произошла 22 марта в 6.00 на автодороге возле Волжска в Волжском районе республики. По предварительным данным, 44-летний водитель отечественного автомобиля во время обгона выехал на встречку и протаранил "Дэу Нексию".

- В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и доставлены в ближайшую больницу, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.

Всего же за пятницу, 22 марта, в республике произошло два ДТП, где пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU