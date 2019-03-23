"Поездка для настоящих десантников": в Чебоксарах пассажиров прокатили в сломанном автобусе
Жители столицы Чувашии сняли на видео, как 22 марта в 12.30 пассажирам автобуса №52 устроили экстремальный рейс. Предположительно, одну из дверей МАЗа заело, и она не закрылась. Вместо того, чтобы высадить пассажиров и вернуться в гараж на ремонт, водитель продолжил работать на линии, поставив под угрозу жизни и здоровье пассажиров: они легко могли выпасть на ходу в открытые двери.
Видео этой поездки набирает комментарии. Саму поездку уже назвали экстремальной и способ выйти обозначили не иначе, как десантированием.
Ситуацию уже взяли на контроль сотрудники Госавтоинспекции Чувашии.
В Чебоксарах в автобусе можно было десантироваться во время движения.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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