"Поездка для настоящих десантников": в Чебоксарах пассажиров прокатили в сломанном автобусе

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-23T12:13:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители столицы Чувашии сняли на видео, как 22 марта в 12.30 пассажирам автобуса №52 устроили экстремальный рейс. Предположительно, одну из дверей МАЗа заело, и она не закрылась. Вместо того, чтобы высадить пассажиров и вернуться в гараж на ремонт, водитель продолжил работать на линии, поставив под угрозу жизни и здоровье пассажиров: они легко могли выпасть на ходу в открытые двери.

Видео этой поездки набирает комментарии. Саму поездку уже назвали экстремальной и способ выйти обозначили не иначе, как десантированием.

Ситуацию уже взяли на контроль сотрудники Госавтоинспекции Чувашии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/698882" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах в автобусе можно было десантироваться во время движения.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU