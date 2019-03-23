В Татарстане полицейского, застрелившего убийцу коллеги, представят к государственной награде

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-23T09:36:16+03:00

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МВД Татарстана оказывают поддержку родным погибшего 22 марта в Нижнекамске майора полиции Динара Саматова. Напомним, что на него со спины напал 19-летний местный житель Рустам К. От полученных ранений в шею офицер скончался. Напавшего на него убийцу застрелил поспешивший на помощь коллеге второй полицейский - Юрий Р.

Все стражи порядка застрахованы, и в случае их ранения или гибели предусмотрены выплаты. Родители и супруга погибшего участкового могут получить единовременную выплату в сумме 3,8 миллионов рублей, страховое возмещение - 2,6 миллионов рублей.

Юрий Р., застреливший опасного для жизни жителей Нижнекамска студента, будет представлен к государственной награде. Об этом рассказала официальный представитель казанского кремля Лилия Галимова.

- Президент Татарстана проинформирован о случившемся. Сотрудник полиции, который ликвидировал опасного преступника, будет представлен к государственной награде, – сказала Галимова. - Мы выражаем соболезнования семье участкового полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU