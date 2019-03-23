Нижнекамцы устроили мемориал на месте гибели участкового

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-23T08:30:47+03:00

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Жители химграда установили мемориал на месте гибели майора полиции Динара Саматова. Напомним, что старший участковый погиб при нападении 19-летнего студента местного политехнического колледжа от смертельных ранений в шею. Самого злоумышленника застрелил подоспевший на помощь коллега Динара.

Майор Дамир Саматов пал при исполнении долгаФото: соцсети

К месту гибели полицейского всю ночь шли жители города и возлагали цветы к возникшему на этом месте стихийному мемориалу. Возле цветов зажгли свечи. На страничке городского паблика тысячи комментарий, где люди выражают слова сочувствия родным и близким погибшего полицейского: "Соболезнования родным. Погиб на посту. (Надежда Шейн)", "Царство небесное вечный упокой. (Елена Балакирева)", "Мои соболезнования родным и близким. Пусть Аллах откроет ему врата Рая, пусть земля будет пухом. Необъяснимая утрата матери, сил вам и терпения. (Ильдана Даминова)".

ИСТОЧНИК KP.RU