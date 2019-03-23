2019-03-23T08:30:47+03:00
Происшествия

Нижнекамцы устроили мемориал на месте гибели участкового

Жители химграда выражают соболезнования родным и близким погибшего
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
На месте гибели офицера появился стихийный мемориал. Фото Олега ЯфизоваНа месте гибели офицера появился стихийный мемориал. Фото Олега Яфизова
Изменить размер текста:

Жители химграда установили мемориал на месте гибели майора полиции Динара Саматова. Напомним, что старший участковый погиб при нападении 19-летнего студента местного политехнического колледжа от смертельных ранений в шею. Самого злоумышленника застрелил подоспевший на помощь коллега Динара.

Майор Дамир Саматов пал при исполнении долга Фото: соцсети

Майор Дамир Саматов пал при исполнении долгаФото: соцсети

К месту гибели полицейского всю ночь шли жители города и возлагали цветы к возникшему на этом месте стихийному мемориалу. Возле цветов зажгли свечи. На страничке городского паблика тысячи комментарий, где люди выражают слова сочувствия родным и близким погибшего полицейского: "Соболезнования родным. Погиб на посту. (Надежда Шейн)", "Царство небесное вечный упокой. (Елена Балакирева)", "Мои соболезнования родным и близким. Пусть Аллах откроет ему врата Рая, пусть земля будет пухом. Необъяснимая утрата матери, сил вам и терпения. (Ильдана Даминова)".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Поездка для настоящих десантников": в Чебоксарах пассажиров прокатили в сломанном автобусе
В Казани из-за коммунальной аварии в промоины провалились автомобили
В Казани накажут реконструкторов дома, где на мужчину и 2-летнего ребенка обрушился снег
В Татарстане полицейского, застрелившего убийцу коллеги, представят к государственной награде
В Татарстане сегодня пройдут похороны погибшего майора полиции
Десять детсадов построят в Казани в 2019 году
В Чувашии второй месяц подряд падает объем строительства
Председатель Госсовета Татарстана вручил государственные награды выдающимся жителям республики
Михаил Игнатьев заверил, что члены правительства, главы районов и руководители учреждений Чувашии не курят
На выходных в Татарстане будет дождливо и до 6 градусов тепла
Житель Казани потерял более 300 тысяч рублей, испугавшись незаконного списания с банковской карты
"Зенит" попал на Леона: В полуфинале Лиги Чемпионов казанцы сыграют с итальянской "Перуджей"
В Чебоксарах задержали пьяного парня, который угнал машину у родителей и без прав уехал в ночной клуб