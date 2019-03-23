2019-03-23T08:29:41+03:00
Происшествия

В Татарстане сегодня пройдут похороны погибшего майора полиции

Динара Саматова похоронят на родине - в деревне Туба Нижнекамского района
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Прощание с Дамиром Саматовым пройдет у здания УМВД НижнекамскаПрощание с Дамиром Саматовым пройдет у здания УМВД НижнекамскаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В Нижнекамске сегодня, 23 марта, пройдет прощание со старшим участковым, майором полиции Динаром Саматовым. Офицер погиб накануне, возле здания УМВД Нижнекамского района. К нему на улице со спины подошел прохожий и нанес несколько ударов ножом в шею. Смертельно раненный Саматов пытался задержать злоумышленника, но сильно ослабел. Нападавшего застрелил другой сотрудник полиции Нижнекамска, поспешивший на помощь коллеге.

Прибывшие на место врачи не успели помочь Динару Саматову - он скончался в карете "скорой помощи".

Прощание с Динаром Саматовым начнется в субботу, 23 марта, в 8.00. Церемония пройдет возле задания УМВД Нижнекамска. Заупокойная молитва будет прочитана в Центральной соборной мечети города. Похоронят майора на родине - в деревне Туба Нижнекамского района. У погибшего остались жена и родители-пенсионеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Поездка для настоящих десантников": в Чебоксарах пассажиров прокатили в сломанном автобусе
В Казани из-за коммунальной аварии в промоины провалились автомобили
В Казани накажут реконструкторов дома, где на мужчину и 2-летнего ребенка обрушился снег
В Татарстане полицейского, застрелившего убийцу коллеги, представят к государственной награде
Нижнекамцы устроили мемориал на месте гибели участкового
Десять детсадов построят в Казани в 2019 году
В Чувашии второй месяц подряд падает объем строительства
Председатель Госсовета Татарстана вручил государственные награды выдающимся жителям республики
Михаил Игнатьев заверил, что члены правительства, главы районов и руководители учреждений Чувашии не курят
На выходных в Татарстане будет дождливо и до 6 градусов тепла
Житель Казани потерял более 300 тысяч рублей, испугавшись незаконного списания с банковской карты
"Зенит" попал на Леона: В полуфинале Лиги Чемпионов казанцы сыграют с итальянской "Перуджей"
В Чебоксарах задержали пьяного парня, который угнал машину у родителей и без прав уехал в ночной клуб