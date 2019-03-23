В Татарстане сегодня пройдут похороны погибшего майора полиции

СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-23T08:29:41+03:00

Прощание с Дамиром Саматовым пройдет у здания УМВД Нижнекамска Фото: Из материалов пресс-службы

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В Нижнекамске сегодня, 23 марта, пройдет прощание со старшим участковым, майором полиции Динаром Саматовым. Офицер погиб накануне, возле здания УМВД Нижнекамского района. К нему на улице со спины подошел прохожий и нанес несколько ударов ножом в шею. Смертельно раненный Саматов пытался задержать злоумышленника, но сильно ослабел. Нападавшего застрелил другой сотрудник полиции Нижнекамска, поспешивший на помощь коллеге.

Прибывшие на место врачи не успели помочь Динару Саматову - он скончался в карете "скорой помощи".

Прощание с Динаром Саматовым начнется в субботу, 23 марта, в 8.00. Церемония пройдет возле задания УМВД Нижнекамска. Заупокойная молитва будет прочитана в Центральной соборной мечети города. Похоронят майора на родине - в деревне Туба Нижнекамского района. У погибшего остались жена и родители-пенсионеры.

ИСТОЧНИК KP.RU