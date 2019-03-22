В Чувашии второй месяц подряд падает объем строительства
В январе этот показатель был ниже прошлогоднего на 26,1%, а в феврале - на 0,4%
За эти два месяца строители освоили почти 2,98 миллиардов рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Неутешительная картина складывается, глядя на объемы строительства в Чувашии. Показатель падает уже второй месяц подряд. Соответствующие данные приводит Чувашстат.
В частности, в январе 2019 года объем строительства был ниже прошлогоднего на 26,1%, а в феврале - на 0,4%. Если говорить о деньгах, то за эти два месяца строители освоили почти 2,98 миллиардов рублей, что на 7,7 % меньше, чем за тот же период прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU