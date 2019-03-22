Житель Казани потерял более 300 тысяч рублей, испугавшись незаконного списания с банковской карты

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-22T16:46:53+03:00

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В полицию обратился 38-летний житель Казани. Он сообщил, что стал жертвой мошенников. По словам заявителя, с его банковской карты 322 тысяч рублей.

- Мужчина сообщил, что вечером 20 марта на его мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Аферист сообщил, что с его банковской карты произведено списание денежных средств. Мошенник попросил назвать реквизиты банковской карты, чтобы аннулировать операцию. Хозяин карты продиктовал все требуемые данные, после чего ему на телефон пришло оповещение о списании денег. Владелец карты понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию, - отметили в пресс-службе татарстанского МВД..

По данному факту возбудили уголовное дело. Вычислить злоумышленника пока не удалось. Впрочем, уже известно, что номер афериста зарегистрирован в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU