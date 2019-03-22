Председатель Госсовета Татарстана вручил государственные награды выдающимся жителям республики

СЕГОДНЯ 17:58 2019-03-22T17:58:08+03:00

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В пятницу, 22 марта, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин провел церемонию вручения государственных наград. Соответствующего признания удостоились 47 человек различных отраслей, внесших весомый вклад в развитие республики.

Фото: пресс-служба госсовета Татарстана

Среди награждаемых были работники сферы машиностроения, нефтехимии, государственного управления, образования, здравоохранения, науки, культуры, а также ветераны труда.

Фото: пресс-служба госсовета Татарстана

Мухаметшин отметил, что Татарстан является лидером в стране по многим критериям оценки. Так, республика поднялась на вторую позицию в рейтинге инновационных регионов России. А также среди всех регионов занимает 7 место по объему валового продукта, 4 место – по сельскому хозяйству и промышленному производству, 5 место – по строительству и вводу жилья, 8 место – по товарообороту.

- Все эти достижения стали возможными благодаря нашему трудолюбивому народу, – заметил Фарид Мухаметшин.

ИСТОЧНИК KP.RU