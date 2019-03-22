На выходных в Татарстане будет дождливо и до 6 градусов тепла
О полноценной весне в Татарстане говорить пока рано. Если днем уже установился стабильный плюс, то по ночам на термометрах значатся все еще отрицательные значения.
Вот и в субботу, 23 марта, по данным синоптиков, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможны мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами гололед. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, местами кратковременные усиления до 13 м/с.
Что касается температуры воздуха, то ночью столбики термометров будут показывать от нуля до 5 градусов мороза. Днем - от 1 до 6 градусов тепла.
В воскресенье, 24 марта, будет схожая погода. Также возможны осадки и гололедица. Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU