Десять детсадов построят в Казани в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-22T18:50:04+03:00

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В нынешнем году в Казани появятся сразу десять новых детских садов. В них создадут 2170 мест, в том числе 1110 мест для детей до 3 лет.

В столице Татарстана детские сады появятся в ЖК «Весна» на 340 мест, по улице Завойского на 50 мест, по улице Яруллина на 120 мест, в ЖК «Волжские просторы» на 220 мест, 2 учреждения по улице Профессора Камая на 220 мест каждое, три учреждения в ЖК «Салават купере» - два по 260 мест и один на 220 мест, а также на улице Родины на 260 мест.

Всего в Татарстане до конца 2019 года будет построено 29 детских садов для 6 тысяч детей. На строительство выделено 5,4 миллиардов рублей, из которых порядка 1 миллиарда рублей – субсидии из федерального бюджета. Строительство детских садов позволит обеспечить дополнительно более трех тысяч мест для детей возраста от 2 месяцев до трех лет и 2,9 тысячи мест – от 3 до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU