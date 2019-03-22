Прогулка по тонкому льду обернулась для трех подростков из Татарстана общением с полицией
Дети могли провалиться в ледяную воду
Дети рисковали жизнями, гуляя по опасному льдуФото: Из материалов пресс-службы
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В службу "112" 22 марта в 15.55 позвонили очевидцы и рассказали, что в Набережных Челнах в поселке ГЭС у моста в Замелекесье на реке Мелекеска по льду бегают три подростка. Мальчики вели себе крайне неосторожно на тонком льду - бегали, разбивали ногами лед.
- Есть угроза провала в ледяную воду, - сообщили свидетели.
По прибытию на место ЧП сотрудники МЧС Татарстана обнаружили подростков уже на берегу. С ними провели профилактическую работу о безопасном поведении у воды, раздали памятки и передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU