2019-03-22T15:56:34+03:00
Общество

Прогулка по тонкому льду обернулась для трех подростков из Татарстана общением с полицией

Дети могли провалиться в ледяную воду
Лика ИСАЕВА
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Дети рисковали жизнями, гуляя по опасному льдуДети рисковали жизнями, гуляя по опасному льдуФото: Из материалов пресс-службы
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В службу "112" 22 марта в 15.55 позвонили очевидцы и рассказали, что в Набережных Челнах в поселке ГЭС у моста в Замелекесье на реке Мелекеска по льду бегают три подростка. Мальчики вели себе крайне неосторожно на тонком льду - бегали, разбивали ногами лед.

- Есть угроза провала в ледяную воду, - сообщили свидетели.

По прибытию на место ЧП сотрудники МЧС Татарстана обнаружили подростков уже на берегу. С ними провели профилактическую работу о безопасном поведении у воды, раздали памятки и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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