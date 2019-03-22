ВТБ и «М.Видео» выпускают совместную ко-брендинговую карту VISA

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-22T15:40:18+03:00

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Банк ВТБ, розничная сеть «М.Видео» (Группа «М-Видео» - «Эльдорадо») и платежная система VISA выпускают совместную ко-брендинговую карту, которая позволяет накапливать бонусные рубли в размере 3% от всех совершенных по карте покупок. Они могут быть потрачены для оплаты товаров в сети «М.Видео», в том числе в интернет-магазине.

В рамках ко-брендинговой программы владельцы всех пакетов услуг могут оформить дебетовую карту ВТБ – М.Видео VISA в любом удобном отделении или в интернет- и мобильном банке. После регистрации участника в ко-брендинговой программе на его счет в «М.Видео» зачисляется 500 приветственных бонусных рублей. Дальнейшее накопление зависит от суммы покупок, которые клиент совершает по новой карте.

Комиссия за оформление карты составляет 500 рублей и взимается однократно. Для активных клиентов, совершающих оборот от 5 тыс. руб. в месяц, обслуживание и снятие наличных денежных средств в банкоматах ВТБ и других банков осуществляется бесплатно. За оформление дополнительных карт, в том числе на третье лицо, комиссия не взимается.

«Для нас самым важным было создать удобный и востребованный для клиентов продукт. Мы прогнозируем высокий интерес к нему. Более того, недавно ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Поэтому создание совместной ко-брендинговой карты с «М.Видео» – это еще один важный шаг для нас в развитии отношений с крупной российской сетью», - комментирует Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

«Выбирая партнеров для совместных проектов, сеть «М.Видео» преследует главную цель: создать комфортные условия совершения покупок. Новый проект с ВТБ - как раз такое решение, которое позволит текущим и будущим клиентам осуществлять приятные и, что важно, выгодные покупки электроники в «М.Видео». Карта М.Видео - ВТБ привлекательна для клиентов тем, что имеет абсолютно прозрачные условия - правила программы максимально просты - 3% кэш-бека бонусами «М.Видео» с каждой покупки, совершенной по карте всегда и везде. Это позволит клиентам сэкономить на покупках в сети до нескольких тысяч рублей в год", - рассказала Наталья Кузнецова, руководитель департамента программ лояльности и CRM в «М.Видео».

ИСТОЧНИК KP.RU