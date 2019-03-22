2019-03-22T16:26:00+03:00
Спорт

"Зенит" попал на Леона: В полуфинале Лиги Чемпионов казанцы сыграют с итальянской "Перуджей"

Матчи пройдут в апреле
Владимир КРУПСКИЙ
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Леон отыграл за "Зенит" 4 года.Леон отыграл за "Зенит" 4 года.
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Казанский "Зенит" узнал своего соперника по полуфиналу Лиги Чемпионов. В борьбе за место в решающем матче подопечные Владимира Алекно сразятся с итальянской "Перуджей". Первый матч состоится в Италии 2-4 апреля, а ответный в Казани спустя неделю.

Противостояние обещает быть достаточно интересным. Особенно, если учесть, что лидером "Перуджи" в нынешнем сезоне является никто иной, как Вильфредо Леон, который на протяжении четырех лет был лидером казанского "Зенита", а в Италию переехал прошедшим летом.

Именно Леон стал самым результативным игроком ответного матча между "Перуджей" и французским "Шомоном" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Отметим, что казанский "Зенит" стал единственной российской командой, которая пробилась в четверку сильнейших. Так, питерский "Зенит" по сумме двух матчей уступил польской "Скре", а московское "Динамо" - итальянской "Мачерате". Именно "Скра" и "Мачерата" составили вторую полуфинальную пару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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