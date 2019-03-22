Роспотребнадзор закрыл группу в казанском детсаду, где вода текла с потолка по оголенным проводам

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-22T15:21:50+03:00

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Сотрудники татарстанского Роспотребнадзора отреагировали на жалобу родителей воспитанников казанского детсада №391. Напомним, что в соцсетях появился пост с фотографиями, на которых видно, как с потолка льется вода, причем течет она прямо по оголенным проводам.

- Течет с потолка вода. Капает как под дождем. У детей ноги мокрые и с такими мокрыми ногами они идут на улицу гулять. Но самое страшное, что вода течет по оголенной проводке, в любой момент может замкнуть. Или кого-то из детей ударит током, - поделился впечатлениями родитель в соцсетях.

Сотрудники Роспотребнадзора нашли немало проблем в дошкольном учреждении.

- В раздевальной группы № 12 с потолка капает вода, имеются следы поражения грибком, покрытие местами отслоившееся, пожелтевшее, местами отсутствует, что не позволяет проведение качественной уборки влажным способом и дезинфекцию, - отметили в пресс-службе татарстанского Роспотребнадзора.

По результатам проверки было решено временно закрыть группу №12.

ИСТОЧНИК KP.RU