2019-03-22T14:51:39+03:00
Общество

Новую школу у ЖК «Соловьиная роща» в Казани планируют сдать до начала нового учебного года

Сейчас объект готов на 70%
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Строительство новой школы около ЖК «Соловьиная роща» по улице Гареева идет по плану. Сейчас объект готов на 70%, а завершить строительство планируется к новому учебному году. В настоящий момент рабочие завершают облицовку здания, приступают к отделочным работам и проведению инженерных сетей.

Новая школа, которую начали строить чуть более года назад, будет рассчитана на 1224 места. Учебное заведение будет трехэтажным. На первом этаже школы будут находиться вестибюль, гардероб, медицинский блок, кабинеты трудового воспитания и столовая вместимостью 456 человек.

На втором этаже – классы, актовый зал на 560 мест, библиотека, зал хореографии, кабинеты директора и завучей. На третьем этаже предполагается размещение классов и спортзалов. Кроме того, в школе будет два бассейна. В малом бассейне заниматься плаванием смогут до 20 школьников, в большом – 24. Для занятий спортом на свежем воздухе предполагается строительство футбольного поля, установка хоккейной коробки и спортплощадки с тренажерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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