2019-03-22T14:36:05+03:00
Общество

Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о легендарном летчике Михаиле Девятаеве с Данилой Козловским в главной роли

Картина может выйти на экранах уже в 2020 году
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует выпустить фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве. Предположительно премьера картины состоится в феврале 2020 года.

В четверг, 21 марта, во время очной защиты проектов кинокомпаний, претендующих на господдержку от Фонда кино, Бекмамбетов сообщил, что главную роль в фильме может достаться актеру Даниле Козловскому.

Выпуск картины будет приурочен к 75-летию героического побега Девятаева из немецкого концлагеря, который состоялся в феврале 1945 года.

Отметим, что самолет Михаила Девятаева был сбит 13 июля 1944 года в районе Львова. Летчик был взят в плен и помещен в концлагерь на немецком острове Узедом. А 8 февраля группа из десяти заключенных во главе с Девятаевым захватила бомбардировщик и спаслась из плена.

После войны Михаил устроился дежурным по вокзалу в Казанском речном порту. Он скончался в 85 лет и был похоронен на участке Арского кладбища, где расположен мемориальный комплекс воинов Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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