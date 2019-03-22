Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о легендарном летчике Михаиле Девятаеве с Данилой Козловским в главной роли
Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует выпустить фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве. Предположительно премьера картины состоится в феврале 2020 года.
В четверг, 21 марта, во время очной защиты проектов кинокомпаний, претендующих на господдержку от Фонда кино, Бекмамбетов сообщил, что главную роль в фильме может достаться актеру Даниле Козловскому.
Выпуск картины будет приурочен к 75-летию героического побега Девятаева из немецкого концлагеря, который состоялся в феврале 1945 года.
Отметим, что самолет Михаила Девятаева был сбит 13 июля 1944 года в районе Львова. Летчик был взят в плен и помещен в концлагерь на немецком острове Узедом. А 8 февраля группа из десяти заключенных во главе с Девятаевым захватила бомбардировщик и спаслась из плена.
После войны Михаил устроился дежурным по вокзалу в Казанском речном порту. Он скончался в 85 лет и был похоронен на участке Арского кладбища, где расположен мемориальный комплекс воинов Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU