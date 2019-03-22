В результате столкновения грузовика и маршрутки в Ульяновской области погибли три человека

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-22T14:11:10+03:00

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Страшная авария произошла в Ульяновской области на автодороге в сторону Самары возле поселка Лесной. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, следовавший по маршруту "Ульяновск-Самара", в условиях плохой видимости - туман, превысил безопасную скорость, вылетел на встречку, где врезался в грузовик "Мерседес Бенц".

На месте аварии от полученных травм скончались три человека,. Это 58-летний водитель, а также два пассажира - 42-летний мужчина и 49-летняя женщина. Водитель грузовика выжил, но получил травмы. 50-летнего мужчину госпитализировали.

Авария в Ульяновской области, три трупа.

ИСТОЧНИК KP.RU