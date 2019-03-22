Пугающие технологии, которые сделали мир лучше

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-22T13:33:28+03:00

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Мы живем в удивительную эпоху: кажется, еще никогда технический прогресс не был настолько впечатляющим. Каждый год появляются удивительные приборы, которые меняют жизнь человечества; технологии выводят на принципиально новый уровень медицину, а также сферу услуг и развлечений. Правда, далеко не всем по душе такие перемены, и есть люди, которые относятся к каждой новинке заведомо настороженно, по инерции сторонясь всего необычного.

Впрочем, настороженное отношение к технологиям нельзя назвать приметой времени, ведь буквально каждое изобретение немедленно приобретало противников, которые не хотели расставаться с привычным образом жизни. Что говорить, ведь когда-то даже ежедневные гигиенические процедуры считались чем-то вредным и необязательным, прежде чем стало очевидно, что в действительности они помогают избегать многих болезней.

Однако, как показывает история, через какое-то время становилось очевидно, что ничего опасного в новой технологии нет, и она, напротив, делает мир лучше. Мы расскажем об изобретениях, которые сначала вызвали волну страха, но оказались незаменимыми и используются по сей день.

Автомобиль

Фото: Билайн.

Первые машины были на самом деле экипажами с двигателем, мощность которого равнялась примерно двум лошадиным силам. В 1885-86 гг. инженеры Даймлер и Бенц независимо друг от друга запатентовали свои изобретения: трицикл с двигателем и одноколейную повозку. Вскоре появился и прообраз современного автомобиля с четырьмя колесами.

Однако изобретатели столкнулись с непониманием горожан: те пугались громких хлопков и требовали, чтобы машины испытывались только ночью. Кроме того, Бенца обязали каждый раз сообщать о своем маршруте полицейским, чтобы те в случае необходимости вызвали пожарных.

В прессе изобретение окрестили «безлошадной повозкой» и ругали их за отсутствие интеллекта. По мнению общественности, лошади были куда практичнее: они быстро окупались, а упряжка без проблем справлялась со снегом и грязью. Впрочем, со временем конструкция становилась более совершенной, и в начале XX века автомобиль стал массовым благодаря Генри Форду, который поставил производство на поток. Стандартизированные детали, стабильное качество и надежность — все это заставило людей позабыть былые страхи и оценить все преимущества новинки. И сегодня нашу жизнь сложно представить без автомобилей — это действительно удобное и безопасное средство передвижение, без которого не обойтись.

Самолеты

Фото: Билайн.

Человек всегда хотел научиться летать, подобно птице. Однако никто не мог поверить, что тяжелая неповоротливая машина из металла сможет осуществить эту мечту. Скептики уверяли, что она ни за что не поднимется в небо, а если даже и поднимется — то сразу упадет. Это не остановило братьев Райт, и они провели первый в истории управляемый полет на самолете собственного изобретения. Конечно, ему было далеко до современных аппаратов, но на тот момент это был неслыханный прорыв. Неудивительно, что первые пассажиры самолетов относились к полетам как к некой магии и, конечно, очень боялись.

Однако инженеры неустанно работали над новыми моделями самолетов — более совершенными, безопасными, способными преодолевать большие расстояния. Со временем стало понятно, что это надежный и удобный транспорт, ведь благодаря ему можно оказаться в любой точке мира за рекордно короткое время. Раньше приходилось тратить дни на путешествие по железной дороге, которая, к тому же, имелась далеко не везде — теперь же авиаперелеты стали одним из самых популярных

видов транспорта. И хотя даже сейчас некоторые люди боятся летать, нельзя не признать, что самолет действительно изменил нашу жизнь к лучшему.

Электричество

Фото: Билайн.

Электричество долго занимало умы ученых, пытавшихся его укротить и направить на благо человечества. Однако, когда это наконец получилось, выяснилось, что люди просто-напросто отказываются использовать подключенные к электричеству предметы, опасаясь немедленной смерти. Даже безобидные электрические звонки вызывали у людей настоящий ужас.

Никола Тесла, посвятивший свою жизнь изучению электричества и открывший переменный ток, не раз пугал публику своими экспериментами. Например, испытания первой радиоуправляемой модели катера, проведенные Теслой в парке, стали причиной настоящего переполоха. Искусственные молнии в лаборатории, диковинные генераторы, автомобиль на электродвигателе — все эти изобретения завоевали Тесле славу опасного чудака. Однако в дальнейшем его изобретения оказались настолько востребованными, что люди постепенно перестали видеть в электричестве опасность и убедились, что при правильном использовании оно не причинит вреда.

«Приручение» электричества стало важной вехой в истории человечества, положив начало эпохе новых изобретений. Сегодня оно окружает нас повсюду: благодаря электроэнергии работают транспорт и любые приборы, а в домах есть свет. Неудивительно, что, когда электричество по какой-то причине отключается, город буквально замирает. Сложно представить, что когда-то его просто не было!

Базовые станции

Фото: Билайн.

Базовые станции, появляющиеся на улицах городов, зачастую пугают жителей. Многим кажется, что от них исходит вредное излучение, способное нанести ущерб здоровью. Однако именно благодаря этим коробочкам с антеннами у горожан есть мобильный интернет и сотовая связь. Сколько повседневных задач мы решаем на бегу при помощи смартфона с выходом в Интернет: отправляем рабочую почту, заказываем товары в интернет-магазинах, оплачиваем счета, слушаем музыку или читаем в пути.

Но есть ли реальный повод опасаться появления новых станций?

На самом деле, говорить о каком-то вредном излучении будет большим преувеличением, ведь российские требования по установке базовых станций и по уровню электромагнитного излучения одни из самых жестких в мире. Для сравнения, в России требования в 10 раз жестче, чем в США: у нас только 10 мкВт/см2, в то время как в США — 100 мкВт/см2. К тому же, каждый проект проходит проверку экспертной организации и независимой лаборатории, так что безопасность конструкций для здоровья гарантирована.

От количество базовых станций напрямую зависит качество связи и скорость соединения. Поэтому с каждым годом их становится больше. В 2018 году Билайн запускал новую станцию каждые полчаса — всего за год их было построено более 16 000. Сеть LTE выросла в 1,5 раза, и это позволило увеличить пользовательские скорости LTE в среднем в 2-2,5 раза. А значит мобильным интернетом стало пользоваться еще удобнее.

Какими бы пугающими ни казались передовые технологии, в их основе лежит прежде всего стремление сделать мир лучше. Они помогают людям наиболее эффективно справляться с разными задачами и изо дня в день доказывают, что им можно доверять.

ИСТОЧНИК KP.RU