Из Нижнекамска можно будет прямым рейсом добраться до Симферополя

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-22T15:12:26+03:00

В частности, вылететь из Симферополя самолет будет вылетать в 9.05, а прибывать в Бегишево – в 11.50 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С 6 июня по 29 августа 2019 года у жителей Нижнекамска появится возможность летать по четвергам в Симферополь прямым рейсом. Перелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-500.

В частности, из Симферополя самолет будет вылетать в 9.05, а прибывать в Бегишево – в 11.50. Обратно лайнер будет отправляться в 12.50, а садится у побережья Черного моря – в 15.45.

ИСТОЧНИК KP.RU