Из Нижнекамска можно будет прямым рейсом добраться до Симферополя
Перелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-500
В частности, вылететь из Симферополя самолет будет вылетать в 9.05, а прибывать в Бегишево – в 11.50Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 6 июня по 29 августа 2019 года у жителей Нижнекамска появится возможность летать по четвергам в Симферополь прямым рейсом. Перелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-500.
В частности, из Симферополя самолет будет вылетать в 9.05, а прибывать в Бегишево – в 11.50. Обратно лайнер будет отправляться в 12.50, а садится у побережья Черного моря – в 15.45.
ИСТОЧНИК KP.RU