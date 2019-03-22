Локетт, Сергеев и Шелекето смогут сыграть за УНИКС в ответном матче полуфинала Кубка Европы против "Валенсии"
Казанский УНИКС готов взять реванш испанской "Валенсии" за поражение в первом полуфинальном матче Кубка Европы. Пару дней назад подопечные Димитриса Прифтиса уступили в Испании 64:69. Теперь, чтобы побороться за выход в финал казанцам кровь из носу надо побеждать в ответном матче.
Все баскетболисты УНИКСа готовы играть, включая не участвоваших в первом полуфинале Трента Локетта, Павла Сергеева и Максима Шелекето.
- Это очень важная игра. Для нас не может быть другого результата, кроме победы, если мы хотим продолжить выступление в Еврокубке. Будет тяжелая игра, мы должны быть психологически сильными и физически на максимуме своих возможностей, - отметил наставник УНИКСа Димитрис прифтис.
Матч между УНИКСом и "Валенсией". состоится сегодня, 22 марта. Начало в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU