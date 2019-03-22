В Йошкар-Оле перевернулся снегоболотоход, водитель в больице

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-22T13:29:51+03:00

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Авария с участием снегоболотохода CFМОТО Terralander 800 произошла днем 21 марта на Сернурском тракте в Йошкар-Оле. По предварительным данным, 37-летний мужчина, управлявший транспортным средством, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

- В результате ДТП он получил тяжкие телесные повреждения, с места происшествия был госпитализирован в больницу, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

Пока не сообщается, было ли у пострадавшего удостоверение на право управления снегоболотоходом. В связи с этим в преддверии весенне-летнего сезона Госавтоинспекция республики напоминает, что снегоболотоходы входят в число внедорожных транспортных средств, для управления, которыми водителю необходимо иметь водительское удостоверение категории A1. Снегоболотоходы, чей двигатель объемом свыше 50 куб/см, регистрируется в обязательном порядке в Гостехнадзоре. Также на данном виде транспорта можно передвигаться только вне дорог общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU