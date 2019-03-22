2019-03-22T13:50:44+03:00
Общество

Прокуратура Набережных Челнов внесла представление в адрес военкома

Военный комиссариат не оповестил жителя города о необходимости явки на медосмотр
Алина ГАБДУЛИНА
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Военком также не предпринял мер по установлению местонахождения потенциального новобранцаВоенком также не предпринял мер по установлению местонахождения потенциального новобранцаФото: Илья СМИРНОВ
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В прокуратуру Набережных Челнов обратился молодой человек, сообщивший, что военный комиссариат Автозаводского и Центрального районов не оповестил его о необходимости явиться на медосмотр. В связи с этим надзорное ведомство провело проверку по соблюдению законодательства «О воинской обязанности и военной службе».

В ходе проверки выяснилось, что военный комиссариат не только не сообщил молодому человеку о необходимости явки на медосмотр, но и не предпринял мер по установлению его местонахождения.

- По итогам проверки прокуратурой Набережных Челнов в адрес военного комиссара было внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, - сообщает пресс-служба прокуратуры татарстанского автограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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