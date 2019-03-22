В Чувашии из-за неосторожности сторожа сгорел магазин ритуальных услуг
Сам 50-летний мужчина был госпитализирован с ожогами рук и ног
В результате ЧП пострадала внутренняя отделка помещения охраны и кровля магазина
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В ночь с 21 на 22 марта в поселке Ибреси на улице Маресьева вспыхнул магазин ритуальных услуг. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожности 50-летнего сторожа при курении.
Известно, что мужчина самостоятельно пытался сбить огонь, но сделать это у него не вышло. Тогда на место пожара выехали две машины пожарных, которые и ликвидировали возгорание.
В результате ЧП пострадала не только внутренняя отделка помещения охраны и кровля магазина, но и сам охранник. Мужчина был госпитализирован в Центральную районную больницу с ожогами рук и ног.
ИСТОЧНИК KP.RU