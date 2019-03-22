2019-03-22T12:48:09+03:00
Происшествия

В Чувашии из-за неосторожности сторожа сгорел магазин ритуальных услуг

Сам 50-летний мужчина был госпитализирован с ожогами рук и ног
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В результате ЧП пострадала внутренняя отделка помещения охраны и кровля магазинаВ результате ЧП пострадала внутренняя отделка помещения охраны и кровля магазина
Изменить размер текста:

В ночь с 21 на 22 марта в поселке Ибреси на улице Маресьева вспыхнул магазин ритуальных услуг. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожности 50-летнего сторожа при курении.

Известно, что мужчина самостоятельно пытался сбить огонь, но сделать это у него не вышло. Тогда на место пожара выехали две машины пожарных, которые и ликвидировали возгорание.

В результате ЧП пострадала не только внутренняя отделка помещения охраны и кровля магазина, но и сам охранник. Мужчина был госпитализирован в Центральную районную больницу с ожогами рук и ног.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пугающие технологии, которые сделали мир лучше
В Йошкар-Оле перевернулся снегоболотоход, водитель в больице
Локетт, Сергеев и Шелекето смогут сыграть за УНИКС в ответном матче полуфинала Кубка Европы против "Валенсии"
Татарстан заинтересован в сотрудничестве с французской компанией Airbus Helicopters
Мэрия Казани разыграет шесть мест возле городских кладбищ
На ремонт аэропорта в Йошкар-Оле направят порядка 12 миллионов рублей
В Казани разыскивают иномарку, сбившую пенсионерку на парковке торгового центра
В Набережных Челнах росгвардейцы задержали мужчину, ранившего ножом несовершеннолетнего
Главный бухгалтер министерства спорта Чувашии во время отпуска пользовалась сотовой связью за счет бюджета республики
В Чебоксарах проходит голосование за имя утенка - талисмана 550-летия города
В Казани пенсионер за рулем иномарки сбил на "зебре" 81-летнюю женщину