В Чувашии из-за неосторожности сторожа сгорел магазин ритуальных услуг

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-22T12:48:09+03:00

Сам 50-летний мужчина был госпитализирован с ожогами рук и ног

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В ночь с 21 на 22 марта в поселке Ибреси на улице Маресьева вспыхнул магазин ритуальных услуг. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожности 50-летнего сторожа при курении.

Известно, что мужчина самостоятельно пытался сбить огонь, но сделать это у него не вышло. Тогда на место пожара выехали две машины пожарных, которые и ликвидировали возгорание.

В результате ЧП пострадала не только внутренняя отделка помещения охраны и кровля магазина, но и сам охранник. Мужчина был госпитализирован в Центральную районную больницу с ожогами рук и ног.

ИСТОЧНИК KP.RU