Мэрия Казани разыграет шесть мест возле городских кладбищ
На них впоследствии откроют точки продажи цветов
В частности, цветы будут продавать возле Архангельского и Самосыровского кладбища и кладбища жилого массива ДербышкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Исполком Казани разыграет на аукционе шесть точек продажи цветов. По информации из сборника документов мэрии города, они разместятся возле казанских кладбищ. Документ был опубликован в четверг, 21 марта.
В частности, три участка по торговле цветами появятся около Архангельского кладбища на улице Даурская, два участка - около Самосыровского кладбища на Мамадышском тракте и один - у входа на кладбище жилого массива Дербышки.
Известно, что аукцион будет проводиться в электронной форме и является открытым по составу участников.
ИСТОЧНИК KP.RU