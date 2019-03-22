Мэрия Казани разыграет шесть мест возле городских кладбищ

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-22T12:28:54+03:00

В частности, цветы будут продавать возле Архангельского и Самосыровского кладбища и кладбища жилого массива Дербышки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Исполком Казани разыграет на аукционе шесть точек продажи цветов. По информации из сборника документов мэрии города, они разместятся возле казанских кладбищ. Документ был опубликован в четверг, 21 марта.

В частности, три участка по торговле цветами появятся около Архангельского кладбища на улице Даурская, два участка - около Самосыровского кладбища на Мамадышском тракте и один - у входа на кладбище жилого массива Дербышки.

Известно, что аукцион будет проводиться в электронной форме и является открытым по составу участников.

ИСТОЧНИК KP.RU