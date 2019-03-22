Татарстан заинтересован в сотрудничестве с французской компанией Airbus Helicopters
В прошедший четверг, 21 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов, будучи во французском Марселе, посетил компанию Airbus Helicopters. В ходе общения с представителями завода глава республики сообщил, что Татарстан заинтересован в возможном сотрудничестве с компанией.
После Минниханов отметил, что Казанский вертолетный завод является одним из ведущих вертолетостроительных заводов России и то, что в регионе накоплен большой опыт в области вертолетостроения.
- Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что есть множество направлений для двустороннего сотрудничества, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Известно, что линейка продукции Airbus Helicopters включает как гражданские, так и военные вертолеты.
ИСТОЧНИК KP.RU