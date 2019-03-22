2019-03-22T12:57:58+03:00
Общество

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с французской компанией Airbus Helicopters

Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане накоплен большой опыт в области вертолетостроения
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В прошедший четверг, 21 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов, будучи во французском Марселе, посетил компанию Airbus Helicopters. В ходе общения с представителями завода глава республики сообщил, что Татарстан заинтересован в возможном сотрудничестве с компанией.

После Минниханов отметил, что Казанский вертолетный завод является одним из ведущих вертолетостроительных заводов России и то, что в регионе накоплен большой опыт в области вертолетостроения.

- Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что есть множество направлений для двустороннего сотрудничества, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Известно, что линейка продукции Airbus Helicopters включает как гражданские, так и военные вертолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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