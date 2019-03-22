На ремонт аэропорта в Йошкар-Оле направят порядка 12 миллионов рублей
Стало известно, что из резервного фонда правительства республики было выделено порядка 12 миллионов рублей на ремонт аэропорта в Йошкар-Оле. Соответствующее постановление было подписано во время встречи главы республики Александра Евстифеева с директором объекта Андреем Бородулей и врио министра финансов региона Алексеем Торощиным.
В частности, Бородуля отметил, что в 2019 году у взлетно-посадочной полосы аэропорта столицы заканчивается срок действия сертификата пригодности. Объект нуждается в ремонте взлетно-посадочной полосы, замене 16 тысяч квадратных метров несущего покрытия и «проливке» 32 километров деформационных швов битумной мастикой.
Известно, что в здании аэропорта сейчас проводится текущий ремонт, уже готова к эксплуатации зона обслуживания пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU