На ремонт аэропорта в Йошкар-Оле направят порядка 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-22T11:57:21+03:00

Соответствующее постановление было подписано во время встречи главы республики Александра Евстифеева с директором объекта Андреем Бородулей Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В частности на эти средства будет проведен ремонт взлетно-посадочной полосы и замена несущего покрытия

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Стало известно, что из резервного фонда правительства республики было выделено порядка 12 миллионов рублей на ремонт аэропорта в Йошкар-Оле. Соответствующее постановление было подписано во время встречи главы республики Александра Евстифеева с директором объекта Андреем Бородулей и врио министра финансов региона Алексеем Торощиным.

В частности, Бородуля отметил, что в 2019 году у взлетно-посадочной полосы аэропорта столицы заканчивается срок действия сертификата пригодности. Объект нуждается в ремонте взлетно-посадочной полосы, замене 16 тысяч квадратных метров несущего покрытия и «проливке» 32 километров деформационных швов битумной мастикой.

Известно, что в здании аэропорта сейчас проводится текущий ремонт, уже готова к эксплуатации зона обслуживания пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU