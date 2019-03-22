2019-03-22T11:35:16+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают иномарку, сбившую пенсионерку на парковке торгового центра

Авария произошла 21 марта в 14.00
Лика ИСАЕВА
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На места аварии вызывали "скорую"На места аварии вызывали "скорую"Фото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 59-летнюю пенсионерку произошел 21 марта в 14.00 на парковке торгового центра "Тандем" на проспекте Ибрагимова в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель автомобиля "Хёндэ Солярис" при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил женщину. Сразу после этого он скрылся.

- В результате ДТП пострадавшая получила травмы, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

ИСТОЧНИК KP.RU

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