В Казани разыскивают иномарку, сбившую пенсионерку на парковке торгового центра
Авария произошла 21 марта в 14.00
На места аварии вызывали "скорую"Фото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 59-летнюю пенсионерку произошел 21 марта в 14.00 на парковке торгового центра "Тандем" на проспекте Ибрагимова в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель автомобиля "Хёндэ Солярис" при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил женщину. Сразу после этого он скрылся.
- В результате ДТП пострадавшая получила травмы, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.
ИСТОЧНИК KP.RU
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