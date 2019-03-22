В Набережных Челнах росгвардейцы задержали мужчину, ранившего ножом несовершеннолетнего

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-22T11:11:13+03:00

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Драка между молодыми людьми в поселке ЗЯБ автограда произошла в 1.30 в среду, 20 марта. Возле одного из кафе началась драка между молодыми людьми. На место сразу выехали сотрудники Росгвардии республики. На месте они застали очевидцев и две стороны конфликта. Один из несовершеннолетних молодых людей держался за живот. Очевидцы рассказали, что ножевое ранение ему нанес 38-летний мужчина. Он приехал к кафе через некоторое время после начала драки, и сразу же напал на одного из парней.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Задержанным оказался неоднократно судимый 38-летний житель республики.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

ИСТОЧНИК KP.RU