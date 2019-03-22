2019-03-22T10:50:32+03:00
Происшествия

Главный бухгалтер министерства спорта Чувашии во время отпуска пользовалась сотовой связью за счет бюджета республики

А другой сотрудник министерства оплачивал из бюджетных средств сотовую связь одного руководителя
Алина ГАБДУЛИНА
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Нарушение показала проверка исполнения бюджетного законодательства при оплате служебной связиНарушение показала проверка исполнения бюджетного законодательства при оплате служебной связиФото: Иван МАКЕЕВ
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Прокуратура Чувашии выявили сразу несколько нарушений в финансово-экономическом отделе Министерства физической культуры и спорта республики. Их показала проверка исполнения бюджетного законодательства при оплате служебной связи.

В частности, сотрудник миниспорта направлял бюджетные средства на оплату услуг служебной сотовой связи одному из руководителей министерства, освобожденному от должности несколько лет назад. А главбух ведомства во время отпуска пользовалась сотовой связью за счет бюджета республики, потратив более 15 тысяч рублей.

- Материалы проверки прокуратурой республики направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), - сообщает пресс-служба надзорного ведомства

ИСТОЧНИК KP.RU

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