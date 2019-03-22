Главный бухгалтер министерства спорта Чувашии во время отпуска пользовалась сотовой связью за счет бюджета республики
Прокуратура Чувашии выявили сразу несколько нарушений в финансово-экономическом отделе Министерства физической культуры и спорта республики. Их показала проверка исполнения бюджетного законодательства при оплате служебной связи.
В частности, сотрудник миниспорта направлял бюджетные средства на оплату услуг служебной сотовой связи одному из руководителей министерства, освобожденному от должности несколько лет назад. А главбух ведомства во время отпуска пользовалась сотовой связью за счет бюджета республики, потратив более 15 тысяч рублей.
- Материалы проверки прокуратурой республики направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), - сообщает пресс-служба надзорного ведомства
ИСТОЧНИК KP.RU