В Казани пенсионер за рулем иномарки сбил на "зебре" 81-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-22T09:40:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Наезд на 81-летнюю женщину-пешехода произошел 21 марта в 14.10 на перекрестке улиц Гаврилова-Чуйкова. По предварительным данным, 68-летний пенсионер, управлявший иномаркой "Тойота", при повороте налево на "зеленый" сигнал светофора, грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил пешехода, который переходил дорогу по "зебре" на свой разрешающий сигнал.

- В результате аварии пострадавшая получила перелом ноги и госпитализирована в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД УМВД столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU