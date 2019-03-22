2019-03-22T09:40:04+03:00
Происшествия

В Казани пенсионер за рулем иномарки сбил на "зебре" 81-летнюю женщину

Пострадавшую увезли в больницу с травмой ноги
Лика ИСАЕВА
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На месте аварии работали спецслужбыНа месте аварии работали спецслужбыФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 81-летнюю женщину-пешехода произошел 21 марта в 14.10 на перекрестке улиц Гаврилова-Чуйкова. По предварительным данным, 68-летний пенсионер, управлявший иномаркой "Тойота", при повороте налево на "зеленый" сигнал светофора, грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил пешехода, который переходил дорогу по "зебре" на свой разрешающий сигнал.

- В результате аварии пострадавшая получила перелом ноги и госпитализирована в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД УМВД столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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