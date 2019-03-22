В Казани пенсионер за рулем иномарки сбил на "зебре" 81-летнюю женщину
Наезд на 81-летнюю женщину-пешехода произошел 21 марта в 14.10 на перекрестке улиц Гаврилова-Чуйкова. По предварительным данным, 68-летний пенсионер, управлявший иномаркой "Тойота", при повороте налево на "зеленый" сигнал светофора, грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил пешехода, который переходил дорогу по "зебре" на свой разрешающий сигнал.
- В результате аварии пострадавшая получила перелом ноги и госпитализирована в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД УМВД столицы Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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