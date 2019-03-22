2019-03-22T09:19:26+03:00
Общество

Должник из Марий Эл нашел почти полмиллиона рублей, когда арестовали его иномарку

Мужчина погасил долг и оплатил парковку на спецстоянке
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль арестовали за долги хозяинаАвтомобиль арестовали за долги хозяинаФото: Из материалов пресс-службы
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Жителя Куженерского района долго не могли найти судебные приставы. Мужчина задолжал налогов на сумму более 400 тысяч рублей, и на повестки приставов не реагировал. По телефону однажды сказал, что живет сейчас в Йошкар-Оле, но на съемной квартире. Заявил, что скоро с нее съезжает, поэтому адрес дать не может.

Должнику ограничили выезд за границу, от Госавтоинспекции стало известно, что на его имя зарегистрирована иномарка "Great Wall". Автомобиль обнаружили на парковке возле дома, где прописана в столице Марий Эл его супруга. Иномарку отправили на спецстоянку.

Сразу после ареста автомобиля объявился сам должник. Через некоторое время он полностью погасил долг, оплатил исполнительский взнос и время пребывания иномарки на спецстоянке. Общая сумма превысила полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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