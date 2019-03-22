В Набережных Челнах пожарные съехались по тревоге к школе №58
Тревожный сигнал пришел из средней школы №58 в Набережных Челнах, которая расположена на бульваре Кол Гали в доме №22. Там сработали датчики задымления.
Пожару изначально присвоили ранг №3. Первые прибывшие на место экипажи установили, что первый этаж школы задымлен, открытого огня нигде не наблюдалось. На момент ЧП школьников в здании уже не было. Рангу №3 пожара дали отбой в 19.50.
Выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитовой в коридоре на первом этаже.
- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»