2019-03-22T08:46:27+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах пожарные съехались по тревоге к школе №58

ЧП произошло 21 марта в 19.21
Лика ИСАЕВА
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На место ЧП выехали по рангу пожара №3На место ЧП выехали по рангу пожара №3Фото: Из материалов пресс-службы
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Тревожный сигнал пришел из средней школы №58 в Набережных Челнах, которая расположена на бульваре Кол Гали в доме №22. Там сработали датчики задымления.

Пожару изначально присвоили ранг №3. Первые прибывшие на место экипажи установили, что первый этаж школы задымлен, открытого огня нигде не наблюдалось. На момент ЧП школьников в здании уже не было. Рангу №3 пожара дали отбой в 19.50.

Выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитовой в коридоре на первом этаже.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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