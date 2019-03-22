Смертельный туман: в Татарстане на трассе столкнулись "Мазда" и грузовик "Исудзу"

СЕГОДНЯ 08:29 2019-03-22T08:29:01+03:00

Один из водителей погиб, второй попал в больницу [видео]

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Авария с участием двух иномарок - легковушки "Мазда" и грузовика "Исудзу" произошла 22 марта в 5.30 на 23-м киломере автодороги "Казань-Оренбург". По предварительным данным, 33-летний водитель легковушки, двигаясь со стороны Оренбурга в сторону Казани, заснул за рулем. В это время на дороге был густой туман, и его автомобиль на скорости вылетел на встречку и врезался в небольшой грузовик.

От удара "Мазда" несколько раз перевернулась и приземлилась на колеса. Водитель получил смертельные травмы, он скончался на месте аварии. Его тело извлекали из салона спасатели МЧС Татарстана.

Травмы получил и водитель "Исудзу". Его фургон после удара вылетел в кювет и увяз в снегу.

На места аварии работали сотрудники УГИБДД МВД Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/698631" frameborder="0"></iframe> Смертельный туман в Татарстане: погиб водитель "Мазды".Лика ИСАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU