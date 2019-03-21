Сабантуй 2019 в Казани отметят 23 июня

СЕГОДНЯ 18:33 2019-03-21T18:33:24+03:00

В этот раз дата проведения праздника выпадает на воскресенье. Фото: Николай ХИЖНЯК

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В этот четверг, 21 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, в котором указаны даты проведения праздника Сабантуй 2019 в городах и селах республики.

Так, в документе указано, что с учетом мнения местных Исполкомов отмечать в селах, районных центрах и городах республиканского значения с 8 по 9 июня.

В свою очередь в Набережных Челнах и Нижнекамске Сабантуй 2019 отпразднуют 16 июня.

В столице же Татарстана – Казани, гуляния по этому случаю проведут как и в прошлом году 23 июня. Только в этот раз эта дата выпадает на воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU