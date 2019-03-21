Арские казармы в Казани могут стать объектом культурного наследия

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-21T18:10:03+03:00

С соответствующей просьбой в республиканский комитет по охране объектов культурного наследия обратилась инициативная группа

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Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что сейчас прорабатывается процесс включения Арских казарм в Октябрьском городке Казани к объектам культурного наследия. Три трехэтажных дома из красного кирпича ранее были включены в список зданий обладающих признаками объектов культурного наследия.

Известно, что с просьбой признать казармы культурным наследием в республиканский комитет по охране объектов культурного наследия обратилась инициативная группа.

Однако 6 марта был снесен один из домов. Вероятнее всего, решение, по всей видимости, приняли уже после.

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ИСТОЧНИК KP.RU