Арские казармы в Казани могут стать объектом культурного наследия
Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что сейчас прорабатывается процесс включения Арских казарм в Октябрьском городке Казани к объектам культурного наследия. Три трехэтажных дома из красного кирпича ранее были включены в список зданий обладающих признаками объектов культурного наследия.
Известно, что с просьбой признать казармы культурным наследием в республиканский комитет по охране объектов культурного наследия обратилась инициативная группа.
Однако 6 марта был снесен один из домов. Вероятнее всего, решение, по всей видимости, приняли уже после.
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ИСТОЧНИК KP.RU