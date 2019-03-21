В Набережных Челнах 23 и 24 марта не будет работать один из светофоров
Причины отключения мэрией города не уточняются
Автолюбителей татарстанского автогада попросили проявить терпение и руководствоваться дорожными знаками приоритетаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, что в татарстанском автограде на пересечении проспекта Набережночелнинский и улицы Нариманова отключат светофор. Он не будет работать 23 и 24 марта с 9.00 до 16.30.
Автолюбителей просят проявить терпение и руководствоваться дорожными знаками приоритета. Причины отключения светофора не уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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