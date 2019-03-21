По итогам зимы 2018-2019 Чувашия стала самым экологически чистым регионом Приволжского федерального округа

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-21T19:02:29+03:00

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Стало известно, что самым экологическим чистым регионом Приволжского федерального округа по итогам прошедшей зимы 2018-2019 стала Чувашия. Соответствующий «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» обнародовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

В частности природоохранный индекс республики составил 50, промышленно-экологический – 39, социально-экологический – 75, а сводный – 58.

В то же самое время, сводный индекс Татарстана оказался немногим ниже – 52. Вместе с тем, его природоохранный индекс значительно меньше, чем у Чувашии – 39. Остальные показатели у республик отличаются несильно.

В общем же списке Национального экологического рейтинга регионов России Чувашия сохранила 12-е место.

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ИСТОЧНИК KP.RU