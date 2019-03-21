2019-03-21T16:26:44+03:00
Происшествия

Татарстанец из ревности пытался сжечь свою беременную подругу

Потерпевшая с ожогами госпитализировали в РКБ, а злоумышленник скрылся. Его объявили в розыск
Лика ИСАЕВА
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Дом потерпевшей полностью сгорел.Дом потерпевшей полностью сгорел.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Трагедия произошла 19 марта в деревне Шереметьевка Нижнекамского района республики. Между 26-летним молодым человеком и его 19-летней беременной подругой произошел конфликт.

Мужчина вместе с друзьями пьянствовал в Нижнекамске, и во время звонка своей сожительнице ему почудилось, что та находится дома не одна. Приревновав, он вместе со своим таким же нетрезвым другом на такси приехал к девушке. По дороге в магазине приятели купили легковоспламеняющуюся жидкость.

Он вылил ее под ноги беременной подруги, едва открыла дверь, и бросил тлеющий окурок. Горящая сожительница сумела добежать до соседей. Те вызвали полицию, пожарных и медиков.

Дом сгорел полностью. А потерпевшую, которая находится на третьем месяце беременности, увезли в ожоговое отделения РКБ.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело статье "Покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящегося в состоянии беременности", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Злоумышленника сбежал и его объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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